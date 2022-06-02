Москва, , 16:42 — REGNUM Банк России установил на пятницу, 3 июня, официальный курс доллара на уровне 61,575 рубля, курс евро — на уровне 64,905 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, курс доллара повышен на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем, курс евро повышен на 1 рубль 24 копейки.

На Московской бирже курсы обеих валют также растут. На текущий момент доллар торгуется на уровне 61,48 рубля, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подорожал на 87 копеек — до 65,25 рубля.

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