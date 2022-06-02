Обнинск, Калужская область, , 17:54 — REGNUM Программу по улучшению условий труда сотрудников активно реализует Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех). Об этом 2 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

На производстве Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

В 2021 году на предприятии была проведена модернизация рабочих мест в 40 помещениях, отремонтировано 4000 квадратных метров дорожного покрытия производственных территорий. В 2022 году после капитального ремонта введены в строй два производственных цеха. В производственных и бытовых помещениях сделана перепланировка, обновлены системы освещения и вентиляции, смонтировано новое оборудование, реализованы инженерные решения, направленные на снижение доли ручного труда и повышение уровня безопасности. Программа улучшений условий труда сотрудников осуществляется за счет собственных средств.

«Производители и разработчики высокотехнологичной наукоемкой продукции должны трудиться в комфортных условиях. От этого в том числе зависит и эффективность выполнения заказов. Поэтому улучшение условий труда — одно из важных направлений повышения производительности», — отметил Андрей Силкин.

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