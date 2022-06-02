Москва, , 16:40 — REGNUM За пять лет в России необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети автодорог, заявил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент отметил, что необходимо «не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях». Работа над улучшением состояния дорог в России должна быть организована повсеместно.

Путин заявил, что в течение ближайших пяти лет нужно «привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны». Глава государства добавил, что у страны есть ресурсы на реализацию этих планов.

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