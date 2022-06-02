Москва, 2 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» в текущем году создаст несколько орбитальных аппаратов для Минобороны России, сообщил 2 июня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на VIII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли.

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При этом он также заявил, что на сегодняшний день «Роскосмос» фактически становится частью Вооруженных сил России.

«До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших Вооруженных сил», — сказал Рогозин.

«Таким образом, мы фактически уже стали по большому счету частью наших Вооруженных сил», — добавил он.

«Я верю в грандиозное будущее отечественной космонавтики. У нас определены цели, понятен инструментарий. Не хватает разве что финансирования, но это решаемая задача», — подчеркнул глава госкорпорации «Роскосмос».