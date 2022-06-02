Москва, 2 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Сеть ресторанов общественного питания KFC и бургерные Black Star Burger рэпера Тимати (Тимур Юнусов) получили гранты на открытие в Москве новых точек фастфуда. Об этом 2 июня пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Gil Zetbase Тимати

По данным департамента, более 150 заявок было отправлено на получение грантов от бизнеса, однако одобрили из них лишь 41. Как отмечает издание, 84 млн рублей будут выделены на открытие 42 ресторанов. На открытие какого количества точек получили поддержку KFC и Тимати не сообщается.

Напомним, что в марте 2022 года Тимати подал заявку на грант от правительства Москвы для создания новой сети быстрого питания. »…По своему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта», — высказался артист, добавив, что не планирует заменить ушедший с российского рынка McDonald’s.