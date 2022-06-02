Вашингтон, , 16:46 — REGNUM В США снизилось количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице, при этом спрос на рабочую силу остался высоким, сообщает 2 июня Reuters.

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Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю уменьшилось на 11 тысяч и составило 200 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 210 тысяч.

напомним, в марте количество заявок на пособия по безработице в США снижалось до полувекового минимума в 166 тысяч. При этом, согласно официальным данным, в последний день марта в стране было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.