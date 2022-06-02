Новосибирск, , 16:34 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 649 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 68 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 93 человека, на ИВЛ — 12 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 258 652 случая заражения коронавирусом, 252 018 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5670 человек.