Новосибирск, 2 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 649 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 68 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 93 человека, на ИВЛ — 12 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 258 652 случая заражения коронавирусом, 252 018 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5670 человек.