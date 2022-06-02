Нью-Йорк, США, , 16:30 — REGNUM Турции не следовало проводить военных операций на территории Сирии, говорится в заявлении американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе встречи с заместителем турецкого министра иностранных дел Седатом Оналом Томас-Гринфилд изложила позицию Вашингтона, согласно которой американцы против «возобновления военных операций на севере Сирии».

По её словам, военные действия Турции могут вызвать дополнительное перемещение жителей, дестабилизировать «хрупкую ситуации на земле» и подорвать «усилия международной коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Она от лица США призвала Анкару решать вопросы дипломатическим путём, при том, что Вашингтон понимает существование у Турции в Сирии «законных интересов в сфере безопасности».

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