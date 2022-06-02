Москва, , 16:32 — REGNUM Российский актёр Максим Матвеев раскрыл причину своего ухода из Московского театра Олега Табакова. Об этом 2 июня сообщил портал «Культуромания».

Максим Матвеев Кинокомпания «Среда»

«Я не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься. Чаша весов между временем нахождения в семье и чаша весов между временем нахождения в театре перевесила. Кино я знал, что останется все равно. Потому что нужна очень серьезная мотивация, чтобы на несколько месяцев уйти из дома и сидеть репетировать что-то. Какую-то там идею», — заявил актёр. Однако Матвеев отметил, что построить театральную карьеру удалось его супруге Елизавете Боярской, имеющей хорошие взаимоотношения с Малым драматическим театром.

Ранее Максим Матвеев рассказал о том, как делал предложение руки и сердца Елизавете Боярской. По словам артиста, это решение было «взвешенным».

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