Ярославль, 2 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославской области за 2021 год было зарегистрировано 64 тысячи 734 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад ярославского Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди социальных групп больше всего болели пенсионеры — 24 189 случаев. У рабочих выявили 19 665 случаев, у служащих — 15 127 случаев. Учащиеся и воспитанники болели 9964 раза, у медработников выявили 3477 случаев заболевания.

Иммунизацию вакциной от коронавируса прошли 583 684 человек или 57,7% от взрослого населения области. Причём, как утверждают в Роспотребнадзоре, переболели ковидом после вакцинации всего 378 человек.