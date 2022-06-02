Кострома, , 16:28 — REGNUM Роспотребнадзор готовится официально запретить купание на всех четырёх пляжах Костромы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральной службе.

Пляж летним днём в Костроме © Наталья Диева

Интересно, что на этот раз причиной отрицательного заключения, которое городские чиновники получат «на днях» станет не вода, а плохо подготовленное пляжное оборудование — теневые навесы, скамейки, урны, кабинки для переодевания.

«Вода на период забора проб была хорошая, качество соответствовало. Дело в том, что оценка пляжей строится не только на этом показателе. Пляжное оборудование в этот раз не соответствует нормативам», — рассказали в Роспортебнадзоре.

Положительное заключение о принятии водных процедур может быть получено после того как администрация исправит недочёты. Напомним, официально купальный сезон в Костроме открылся 1 июня. С 2008 года разрешение на купание в акваториях рек Костромы и Волги выдавалось всего один раз. Причиной этого являются неорганизованные стоки и фекалии, портящие воду.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромские пляжи обещают сделать более комфортными к купальному сезону