Москва, , 16:23 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 27 мая составил $589,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 20 мая международные резервы страны составляли $583,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $6,2 млрд, или на 1,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за апрель международные резервы России сократились на $13,357 млрд, или на 2%.