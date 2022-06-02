Минск, , 16:48 — REGNUM Белорусский агропромышленный комплекс (АПК) заинтересован в строительстве хранилищ зерна, плодоовощной продукции и другой инфраструктуры на территории Ленинградской области. Об этом заявил 2 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает агентство «БЕЛТА».

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

По словам белорусского премьера, Ленинградская область — давний, верный и надежный партнер республики в экономической, гуманитарной, культурной сферах. Только в 2021 году товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией составил около 52 млрд рублей (700 млн долл.), рост за последний год — более 35%.

«Чтобы не снижать эти результаты, а только прирастать, нужно осваивать новые колеи, искать и находить новые возможности, особенно в текущих условиях», — сказал Головченко, подчеркнув, что важно определить направления развития сотрудничества и одно из них — агропромышленный комплекс.

«Беларусь готова реализовывать взаимовыгодные проекты, заинтересована во взаимодействии в области племенного скотоводства. Белорусским субъектам хозяйствования было бы интересно принять участие в выполнении мероприятий программы развития сельского хозяйства Ленинградской области. Это и строительство хранилищ для зерна, для плодоовощной продукции, другой инфраструктуры, оснащение необходимым оборудованием», — отметил премьер.

Кроме того, республика готова увеличить объем поставок в Ленобласть своей продовольственной продукции.

«Здесь проблем нет, любые заявки будут выполнены», — подчеркнул премьер-министр Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегация из представителей власти во главе с губернатором Ленобласти посетила Минск с двухдневным рабочим визитом.

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