Новосибирск, 2 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. На Михайловской набережной Новосибирска с 3 по 5 июня будет организовано бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов. Об этом сообщили в мэрии города.

Юля Камойлик Электросамокат

«Также можно будет ознакомиться с устройством и возможностями новейших моделей шеринговых самокатов, — уточнили в администрации муниципалитета. — Организатор — компания Whoosh при поддержке мэрии города».

Отмечается, что в ноябре 2021 года сервис компании запустил онлайн-школу на сайте и в приложении. Теперь обучение для новосибирцев будет проходить и в офлайн-формате. В конце урока пользователи пройдут тест.