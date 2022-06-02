Стокгольм, 2 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Власти Швеции планируют передать Украине противокорабельные ракеты, 12,7-мм винтовки и боеприпасы, а также выделить финансовую помощь на сумму $59 млн, заявил 2 июня шведский министр обороны Петер Хультквист.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

По его словам, в планы также входит поставка украинским нацистам противотанковых вооружений.

Кроме того, Хультквист заявил, что противокорабельные ракеты, которые может получить Украина, способны поражать как надводные. так и наземные цели.