Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Церемония прощания с российским военнослужащим Егором Балякиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине, состоится 3 июня в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в администрации района.

Егор Балякин vk.com/vesti_kurort

Житель города Сестрорецка, десантник Егор Балякин, 2001 года рождения, геройски погиб 24 мая 2022 года. Он посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Отпевание павшего воина состоится 3 июня в 10:30 в Храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске, похороны — в 12:00 на Сестрорецком кладбище.

«Какой ужас. Господи, бедный мальчик. Егор учился у нас в колледже. Смелый, мужественный! Царство небесное тебе, Егорушка. Всегда был доброжелательный, улыбчивый», — пишет под скорбной новостью в районном паблике пользователь Оксана С.

«Он был хорошим другом и товарищем… Земля тебе пухом брат», — написал Алексей С.

«Он принёс себя в жертву стране, которую любил. Его всегда будут помнить героем. Светлая память», — соболезнует Юлия Н.

«Спасибо тебе за службу брат. Ты был и останешься самым близким мне», — написал Денис Г.

Ранее органы власти Петербурга и СМИ сообщали о гибели 14 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.

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