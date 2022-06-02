Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Нансена вспыхнул крупный пожар в двухэтажном многоквартирном нежилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы примерно в 15:20 мск. Известно, что загорелась кровля здания. Огонь распространился на площади 300 кв. метров.

К 16:10 мск пожар удалось локализовать.