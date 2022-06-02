Тюмень, , 16:16 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области в качестве обеспечительной меры арестовал в Москве недвижимость бывшего главы Антипинского нефтеперерабатывающего завода (Тюмень) Максима Андриасова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Антипинский НПЗ Annpz.ru

«Поводом послужило заявление ирландской кампании VTB Commodities Trading и «дочки» ВТБ, потребовавших запретить сделки Андриасова с московской недвижимостью. Заявители намерены привлечь его к субсидиарной ответственности на сумму около 53,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы тюменских судов.

Росреестру запрещено регистрировать любые сделки с недвижимостью бывшего директора антипинского НПЗ: двумя квартирами и 1/3 ещё одной квартиры, машиноместом в Москве и дачным участком в Новой Москве. Суд не арестовал лишь одну квартиру Андриасова на проспекте Вернадского из-за её отчуждения.

Напомним, кредиторы Антипинского НПЗ обвиняют Максима Андриасова в несвоевременном обращении в суд с заявлением о банкротстве завода при явных признаках банкротства. Предприятие признано банкротом в декабре 2019 года. Завод приобрело в мае 2021 года ООО «Русинвест». Бенефициаром компании выступает Анатолий Яблонский.

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