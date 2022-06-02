Москва, 2 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Роскомнадзор подтвердил, что ведёт работу по ограничению работы Proton VPN и других VPN-сервисов. Об этом 2 июня пишет «Интерфакс».

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — рассказали представители Роскомнадзора.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 2 июня на сайте сервиса Proton VPN появилось сообщение о проблемах с подключением к VPN в России. В компании объяснили, что это не вызвано какими-либо «изменениями с их стороны».