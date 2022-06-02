Москва, 2 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Отказ в страховании ограничит операционные возможности судам с российской нефтью, но лишь на некоторое время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Поставки уже переориентируются на альтернативные рынки, в первую очередь на огромный азиатский рынок. Большинство покупателей предпочитают не смешивать нефть с политикой, да и русофобией они не страдают. Им нужны дешевые энергоресурсы, и они понимают, что любое ограничение в торговле или логистике ведет лишь к еще большему подорожанию. Причем не только российских ресурсов, но и вообще всех», — отметил Миронов.

Поэтому ни в каких санкциях эти страны не заинтересованы, рассуждает парламентарий.

По его убеждению, найдутся и новые страховщики, и новые суда, и новые источники финансирования.

«Также, уверен, найдутся и те, кто будет перепродавать российскую нефть на Запад, за которую Запад будет переплачивать. Это и будет ценой антироссийских санкций», — заключил Миронов.

Скоординированный запрет на страхование грузовых судов, перевозящих российскую нефть, согласовали Великобритания и Евросоюз, сообщила газета Financial Times.