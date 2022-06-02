Иваново, , 16:09 — REGNUM Бывший сотрудник полиции Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в совершении шести эпизодов автомобильных краж. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Также обвиняемым по делу проходит местный житель.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность эксперта экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ивановской области, подыскивал дорогостоящие автомобили для последующего их разукомплектования и продажи запасных частей. С 2018 по 2020 год, используя специальное оборудование, предназначенное для дистанционного запуска двигателя, он похитил шесть автомобилей, в том числе два из них совместно со вторым обвиняемым. Автокражи совершались в Шуе, Иванове, а также в Коврове Владимирской области.

Преступления не удавалось раскрыть несколько лет. В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили данные о причастности к совершенным преступлениям бывшего сотрудника полиции. При обыске в его гараже были обнаружены и изъяты запчасти от похищенных автомобилей, которые он не успел сбыть.

В настоящее время следствие по делу закончено, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.