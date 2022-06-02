Кишинёв, , 16:08 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии 2 июня поддержали назначение на пост главы Службы информации и безопасности республики Александру Мустяцэ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сорос и его дети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что за назначение проголосовали 54 депутата из 101. Новый глава ведомства назначается на пять лет. Мустяцэ заменит ушедшего в отставку Александра Есауленко, который ушёл, ссылаясь на необходимость уйти на новую работу.

Стоит отметить, что Мустяцэ до этого был членом Центризбиркома Молдавии. Кроме того, он является советником премьер-министра республики Натальи Гаврилицы и членом совета директоров предприятия по переработке металлов Metalferos.

Также известно, что Мустяцэ до того, как стать чиновником, восемь лет проработал в Фонде Сороса.

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