Деревня Выра, Ленинградская область, , 16:16 — REGNUM Водитель грузового автомобиля в Ленинградской области наехал на припаркованные на обочине автомобили ГИБДД, пострадали два инспектора, сообщили 2 июня ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

ДТП произошло днем 2 июня на автомобильной дороге Санкт-Петербург — Псков недалеко от деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области. Два патрульных автомобиля ДПС стояли на обочине с включенными проблесковыми маячками, не препятствуя дорожному движению.

«Осуществлялась стандартная процедура несения службы, — рассказал собеседник агентства. — Водитель большегруза, отвлекшись на телефонный звонок, совершил наезд на патрульные автомобили».

В результате ДТП двое сотрудников ДПС получили травмы, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.