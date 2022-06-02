Новосибирск, 2 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» новосибирский бизнес при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП получил банковские кредиты на 2,7 млрд рублей. Такая сумма была выдана с начала действия механизма (в сентябре 2021 года) по середину мая 2022 года. Подробности встречи представителей Корпорации МСП с предпринимательским сообществом региона обнародовало министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

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По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, обеспечение доступных кредитных ресурсов в период действия высокой ключевой ставки было одной из основных задач при оказании поддержки бизнесу.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев в свою очередь напомнил, что для малого и среднего бизнеса сейчас действуют три льготные антикризисные программы.

«Это «ПСК Инвестиционная» (реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ), «ПСК «Оборотная» (реализуется ЦБ РФ) и «1764» (реализуется Минэкономразвития РФ). Чтобы получить кредит по одной из программ, необходимо обратиться в аккредитованный банк, перечень которых указан на сайте организаций, ответственных за реализацию программ», — сказал он.

При недостаточности залога по этим программам предприниматели также могут воспользоваться «зонтичным» поручительством. В этом случае 50% риска возьмет на себя Корпорация МСП, при этом поручительство будет выдано в «одном окне» банка в момент получения кредита. Получить кредит с использованием «зонтичных» поручительств можно в одном из 11 банков-партнеров.

Всего с января по середину мая 2022 года благодаря гарантиям и поручительствам в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), в которую входят Корпорация МСП, РГО и МСП Банк, около 300 предпринимателей Новосибирской области получили финансовую поддержку в виде кредитов на общую сумму более 6 млрд рублей. Это значительно больше, чем годом ранее.

«Зонтичный» механизм дает предпринимателям возможность получить кредит на более выгодных, по сравнению со стандартными, условиях. Потому что наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены. За первый квартал мерой поддержки в виде «зонтичных» поручительств воспользовались 1492 компании и индивидуальных предпринимателя», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяна Минеевой, в настоящее время заемное финансирование в значительной степени востребовано у бизнеса, вынужденного работать в условиях антироссийских санкций. А «зонтичное» поручительство — это, по сути, гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены в полном объеме, так что оно является фактически «плечом» для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, «зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Он был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и запущен Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию проекта в рамках нацпроекта по поддержке МСП курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.