Элиста, , 16:07 — REGNUM В Калмыкии суд рассмотрит уголовное дело о хищении более 27 млн рублей из бюджета. Средства были предназначены для закупки высокотехнологичного медицинского оборудования. На скамье подсудимых окажутся два человека — жители Волгоградской области и Москвы, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре 2 июня.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2019 году мужчины, руководившие коммерческими фирмами, занимающимися поставками медицинского оборудования, объединились в организованную преступную группу. Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии они поставили системы компьютерной томографии по завышенной цене. При этом оборудование не соответствовало требованиям технического задания.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит Элистинский городской суд.