Бердянск, Украина, , 16:07 — REGNUM О взрыве в порту города Бердянска (Запорожская область, Украина) сообщают 2 июня украинские СМИ. Есть информация о том, что взрывов было два.

Порт ночью Sinappi

Власти Бердянска утверждают, что взрывы прогремели в ходе планового разминирования порта для возобновления приёма гражданских судов в гавани, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Инженерная служба Черноморского флота РФ планирует за три дня разминировать Бердянский морской порт, передаёт канал «Херсон и Запорожье-24».

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