Бердянск, Украина, 2 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. О взрыве в порту города Бердянска (Запорожская область, Украина) сообщают 2 июня украинские СМИ. Есть информация о том, что взрывов было два.

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Власти Бердянска утверждают, что взрывы прогремели в ходе планового разминирования порта для возобновления приёма гражданских судов в гавани, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Инженерная служба Черноморского флота РФ планирует за три дня разминировать Бердянский морской порт, передаёт канал «Херсон и Запорожье-24».