Москва, , 16:03 — REGNUM В России необходимо за пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Важно, что эти работы (по наращиванию доли дорог в нормативном состоянии в агломерациях) идут с опережением графика. Считаю, что с учётом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны, мы можем и должны поставить более амбициозную задачу — не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эти работы повсеместно», — заявил Путин.

«А именно, за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», — указал он.