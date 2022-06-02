2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 17:00 — REGNUM Информация, согласно которой с 1 июля 2022 года большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, за исключением инвалидов, а также беременных и многодетных женщин, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

«Ще не вмерла? Не згинела!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поздравляем украинских беженцев, будете теперь работать на поляков, как и всегда, за пайку», — обращается Sergey K.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские беженцы, которые отправились в Европу ради лёгкой жизни, явно не ожидали такого неприятного поворота событий.

«Вот так и заканчивается дружба. Сперва хлеб да соль, потом урезанные пособия беженцам из «дружественной страны», — указывает Игнат А.

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные жёсткие решения идут вразрез тому дружелюбному тону, который подхватили польские политики для общения с их украинскими коллегами.

«Хотелось бы услышать реакцию на это со стороны Зеленского. Ведь совсем недавно он с Анджеем Дудой так обнимался! Чуть ли не в губы целовался! А теперь что, кончилась любовь — завяли помидоры?» — интересуется Владимир М.

Часть людей полагает, что Польша — это Польша, а значит, тот, кто знаком с историей народа этого государства, обязан был понимать, чем обернётся вся эта якобы забота о беженцах с Украины.

«Изначально понятно было, к чему это всё ведёт. Как бы там польское руководство не браталось с украинским, но хорошего должно быть понемножку. Ничего личного, как говорится, просто бизнес», — отметил Григорий А.

«Что и требовалось доказать — никакие украинцы полякам не братья. Всем известно, какую травму нанесли польскому народу бандеровцы. Вскоре всем этим беженцам поляки всё припомнят», — уверен Иван И.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша уже давно присматривается к западным территориям Украины, поэтому дружбой тут и не пахнет.

«Так там же вообще сейчас пошли разговоры о том, что Польша хочет отхватить себе неплохой такой кусочек западной Украины, который, справедливости ради, «исторически» был польским. В связи с этим отношение к украинцам будет не самое лучшее у поляков, которые собираются покуситься на украинские земли», — предполагает Данил М.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Нашлись и те, кто считает виноватыми в произошедшем самих украинских беженцев, которые отказываются устраиваться на работу в Польше и стремятся выжать с налогоплательщиков этого государства как можно больше пособий.

«Да тут нет ничего криминального. Просто украинские беженцы уже показали наглядно, какие они халявщики! Любят брать и присваивать, но совсем не любят работать. Они не любят даже для своей страны что-то хорошее делать, а уж про заграницу тут и говорить нечего. Я понимаю, что не все украинцы такие, просто те, кто поехал на вольные хлеба, чтобы жить на пособия, — у них изначально установочка была с гнильцой», — поделилась своим мнением Галина П.

Напомним, 2 июня издание Rzeczроspolita опубликовало материал со ссылкой на заявление заместителя главы польского министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера, согласно которому с 1 июля 2022 года большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, за исключением инвалидов, а также беременных и многодетных женщин.