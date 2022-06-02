Москва, 2 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% до $115,35 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Alireza824 Добыча нефти в Персидском заливе

«Коррекционное снижение подстегнули слухи о том, что Саудовская Аравия может нарастить добычу, если поставки из России сократятся из-за санкций.

Прогнозы по профициту нефти от ОПЕК, кстати, тоже повышены, что как-то противоречит этим слухам.

Сегодняшнее заседание картеля может внести ясность в ситуацию. В то же время данные от Американского института нефти показали вчера сокращение запасов на 1,2 млрд баррелей.

Если сегодня Минэнерго США подтвердит эту информацию своими данными, а ОПЕК рассеет слухи, нефть может совершить новый рывок наверх», — предполагает эксперт.

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