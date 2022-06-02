Казань, , 16:03 — REGNUM В Татарии объем производства электроэнергии за первый квартал 2022 года составил 7,512 млрд кВт/ч, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом заявил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Электроэнергия ИА REGNUM

При этом потребление республикой электроэнергии составило более 8,7 млрд кВт/ч и выросло относительно прошлого года на 6%. Увеличение энергопотребления объясняется экономической активностью в отраслях. Так, объем реализации электроэнергии по группе «Прочие потребители» вырос практически на 10%, а по группе «Население» — на 3,5%.

Уровень оплаты за электроэнергию по всем группам потребителей составляет 99,7%. Просроченная дебиторская задолженность за первый квартал текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 35% и по состоянию на 1 апреля составила 294,2 млн рублей. Половина задолженности приходится на население и управляющие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария на полное самообеспечение электроэнергией планирует выйти в 2025 году.

Читайте также: В Татарии заявили о дефиците электроэнергии