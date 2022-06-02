Москва, 2 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В России необходимо форсировать темпы инфраструктурного строительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«В текущих условиях нам необходимо осуществить, нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства», — заявил Путин.

«Не просто проводить все запланированные работы в утверждённые сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог. Причём в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь — региональные транспортные сети, так называемые опорные сети автодорог», — подчеркнул он.