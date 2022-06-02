Белгород, , 15:58 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено 2 июня в Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ливень

Белгород уже оказался во власти стихии. По данным синоптиков, сильные ливневые дожди, грозы и град задержатся на территории региона до 04:00 3 июня. Причём непогода сопровождается шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, дождь с градом 2 июня обрушился на Брянск.

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