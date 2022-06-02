Москва, , 15:56 — REGNUM Борца MMA Саймумина Мадиева депортируют из России из-за отсутствия регистрации. Об этом 2 июня пишет телеграм-канал Mash.

Депортация

Лефортовский суд Москвы признал Мадиева виновным в нарушении миграционного учёта. В ближайшее время борца депортируют в Таджикистан — его также обязали выплатить штраф.

ИА REGNUM напоминает, что Саймумин Мадиев стал известен в конце 2021 года благодаря «завирусившемуся» ролику в TikTok, который на данный момент посмотрели более 65 млн раз. На видео с подписью «Москва, метро Люблино, работаем» он и другие борцы тренируются в спортзале под ремикс песни In da Club рэпера 50Cent.

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