Москва, 2 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Вместе с развитием автодорожной сети необходимо позаботиться и о строительстве сопутствующей инфраструктуры. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За последние годы в России развёрнуты и реализованы масштабные планы автодорожного строительства», — заявил Путин.

«Кроме строительства современного, качественного дорожного полотна важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру: открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес», — указал он.