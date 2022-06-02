Париж, 2 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше успокоила общественность по поводу дефицита нефти, сообщает 2 июня французская радиостанция France Info.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

«У нас есть стратегические запасы», — заверила министр, отвечая на комментарии исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля немецкому журналу Spiegel.

«Когда в Европе и США начнется сезон отпусков, спрос на топливо возрастет. Тогда мы можем столкнуться с дефицитом, например, дизельного топлива, бензина или керосина», — предупредил он.

Но министр Панье-Рюнаше считает, что не стоит беспокоиться, даже если стратегические нефтяные запасы Франции «не совсем полны».

«У нас есть Total, один из крупнейших мировых игроков в производстве и поставке энергии, который полностью мобилизован для поддержки Франции», — уверена она.

Она также напомнила о том, что ЕС собирается вводить эмбарго на российскую нефть в течение 6−8 месяцев. «Сегодня мы продолжаем импортировать нефть, — пояснила министр. — Мы не намерены внезапно сокращать импорт нефти, мы намерены диверсифицировать источники нашего нефтяного импорта».