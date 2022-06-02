Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 2 июня, по состоянию на 15:20 по мск доллар на за Московской бирже растет на 0,49%, до 61,67 рубля. Евро прибавляет 1,19%, торгуясь по 65,14 рубля евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Доллары и евро

«Период высокой волатильности на валютных торгах Московской биржи, похоже, подходит к концу.

Котировки российской валюты демонстрируют движение внутри бокового коридора, который, возможно, продержится довольно долго.

Сегодняшнее снижение обусловлено коррекцией на рынке нефти, где в преддверии решения ОПЕК+ цены откатились назад.

В целом же ситуация с платежным балансом и бюджетом остается благоприятной для курса рубля.

Хотя определенные стрессы в связи с заседаниями российского и мировых центробанков в ближайшие недели ожидаются», — считает эксперт.

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