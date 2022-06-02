Москва, 2 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В существующих на сегодняшний день условиях России необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по дорожному строительству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целом отмечу, что в текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что нужно не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться выполнять их раньше и быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие дорожной инфраструктуры очень важно для развития экономики и межрегиональных связей.