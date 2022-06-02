Краснодар, , 15:54 — REGNUM Въездные стелы и знаки с названиями районов Краснодарского края должны быть обновлены, поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 2 июня.

На Кубани обновят въездные стелы и знаки с названиями районов Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Начался высокий курортный сезон. Часть туристов в этом году приедут к нам на автомобилях. Первое, что они увидят — въездные стелы и знаки с названиями районов и населенных пунктов, многие из которых установили 20-30 лет назад. Главы, приведите их в порядок. Неухоженные объекты портят впечатление от нашего региона», — сказал Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае рассчитывают принять около 17 млн туристов, гостей готовы принять 10,7 тысячи гостиниц, отелей и санаториев на более 580 тысяч мест.