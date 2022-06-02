Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Стриминговый сервис HBO Max сообщил о продлении американского сериала «Наш флаг означает смерть». Об этом написал портал Polygon.

Американский сериал «Наш флаг означает смерть» Кадр из трейлера

Известно, что новость о продлении проекта появилась спустя всего три месяца после премьеры первого сезона. Стоит отметить, что у создателей проекта пока что нет готового сценария для второго сезона, однако они планируют полностью сохранить прежний актёрский состав.

Напомним, что выход сериала «Наш флаг означает смерть» состоялся 2 марта 2022 года. Главные роли в проекте исполнили Рис Дарби, Тайка Вайтити и Кристиан Нэрн.

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