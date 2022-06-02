Молдавия, , 15:52 — REGNUM В полиции Молдавии ведётся 340 дел о ношении георгиевской ленты, которая стала в стране запрещённой. Об этом 2 июня сообщил журналистам глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану.

Георгиевская лента

«Было установлено, что около 340 человек нарушили закон. Из них около 220 человек уже идентифицировали. Более 100 человек ещё предстоит найти. Мои коллеги используют программу распознавания лиц», — сказал Чернэуцану.

Он сообщил, что правоохранители выписали штрафы на общую сумму около 590 тыс. леев (около $31 тыс.). Взыскать за это время сумели 122 тыс. леев ($6,4 тыс.).

Чернэуцану не уточнил, есть ли среди оштрафованных ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В Партии социалистов пообещали юридическую помощь всем, кого оштрафовали.

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