Копенгаген, , 16:03 — REGNUM Западные страны, включая Данию, политизируют вопросы продовольственной безопасности, что наряду с введением антироссийских санкций провоцирует в мире угрозу голода. Об этом российский посол в Дании Владимир Барбин заявил в статье, опубликованной 2 июня в датской газете Jyllands-Posten.

Пшеничные поля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильном функционировании мирового продовольственного рынка. Москва будет исполнять все обязательства по поставкам продовольствия и продолжит помогать населению нуждающихся стран.

«Политизация Западом и Данией вопросов продовольственной безопасности, введение санкций против России, сознательное искажение реального положения дел в продовольственной сфере ставят десятки миллионов людей в мире перед угрозой голода», — отметил Барбин.

По его словам, власти западных стран, в том числе Дании, утверждают, что дефицит продовольствия возник из-за военной спецоперации России на Украине, из-за препятствий вывозу украинского зерна через порты на Чёрном море. Но это обман с расчётом на то, что общественному мнению можно «скормить» любую небылицу. Руководители Всемирной продовольственной программы ООН задолго до начала спецоперации предупреждали, что миру угрожает кризис продовольствия.

Посол добавил, что продовольствия в мире достаточно, но цены на него растут. В действительности в этом кризиса виноваты США и ЕС, так как из-за накачки деньгами их финансовых систем рекордно выросла инфляция.

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