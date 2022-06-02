Уфа, , 15:52 — REGNUM Заявку Башкирии о предоставлении займа на сумму 8,4 млрд рублей на развитие уфимского микрорайона Забелье одобрила федеральная правительственная комиссия. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба главы республики.

Мост через реку Белая, Уфа Shadowzpaev

Сообщается, что 2 июня глава Башкирии Радий Хабиров в режиме видеоконференции принял участие в работе президиума правительственной комиссии по региональному развитию России, которое провёл заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

На заседании были рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов строительства и реконструкции инженерных сетей для получения заёмного финансирования на основе механизма инфраструктурных облигаций.

Глава Башкирии представил проект строительства сооружений и сетей водоотведения и водоснабжения в новом уфимском микрорайоне Забелье.

«Этот проект очень важен для столицы республики. Уфа зажата в междуречье. Поэтому городу необходимы новые площадки под многоквартирную застройку. Они расположены за пределами уфимского полуострова. Освоение этих территорий мы закрепили в генплане развития города до 2042 года. В Забелье можно построить свыше девяти млн кв. м жилья и обеспечить им более 100 тысяч семей», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он напомнил, что на территории микрорайона уже возведены энергетические объекты стоимостью более 20 млрд рублей. Осталось решить вопросы с водоснабжением и канализацией.

«Проектно-изыскательские работы и госэкспертизу планируем начать в этом году, чтобы строители могли выйти на площадку в третьем квартале 2023 года. Оператором проекта выступит Республиканская коммунальная компания», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что федеральная правительственная комиссия одобрила заявку Башкирии о предоставлении займа на сумму 8,4 млрд рублей.

«В Башкирии неплохие темпы по всем показателям строительной отрасли. Большинство проектов — в «зелёной» зоне, они успешно реализуются, без отставаний от утверждённых графиков», — приводит пресс-служба слова Хуснуллина.