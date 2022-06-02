Москва, 2 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе, конечно, заместить такие объемы зерновых, которые поставляли вместе Россия и Украина, не получится, особенно с учетом ограничения экспорта удобрений из России и Белоруссии, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

T.me/a_beglov Зерно

«Но в целом нынешний рост цен будет способствовать росту инвестиций в сельское хозяйство и внедрению новых высокоэффективных технологий.

Так что, если поставки из Росси и Украины будут затруднены достаточно долго, через несколько лет освободившиеся ниши будут заняты.

Ну, а в худшем варианте массовый голод вполне способен сократить спрос на мировом рынке из-за вымирания населения. Так что для интересов России тоже желательно, чтобы ограничения на российский зерновой экспорт были быстрее сняты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков считает, что в мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины.

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