Липецк, 2 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Липецке предстанет перед судом обвиняемый в заказном убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Убийство

По данным следствия, мужчина днем 28 ноября 2020 года в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса в Липецке выстрелил в 49-летнего жильца дома. С полученным ранением грудной клетки мужчина был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Личность злоумышленника была установлена, хотя он действовал в перчатках и в маске. Учитывая, что он мог оказать вооруженное сопротивление, его задержали оперативные сотрудники регионального УМВД России и бойцы СОБР «Феникс» Росгвардии.

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал, выдвинув версию о непричастности. В ходе следствия были собраны доказательства заказного характера преступления. На основании полученных данных установлено, что мужчина тщательно готовился к убийству, следил за потерпевшим и его квартирой, изучал его привычки и распорядок дня. При обыске у него дома нашли самодельно укороченное охотничье ружье, которое могло стать орудием убийства. В автомобиле обвиняемого нашли боеприпасы к огнестрельному оружию, свободный оборот которых запрещен на территории РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство по найму» и «Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». В ходе следствия обвиняемый от дачи показаний отказался. Расследование завершено, дело направили в суд. Убийце грозит пожизненное лишение свободы. Уголовное дело заказчика убийства выделены в отдельное производство.