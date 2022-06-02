Ярославль, , 15:48 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Ярославскую областную думу проект закона о мерах соцподдержки «детям войны». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Поправки предлагаются в Социальный кодекс региона. Справедливороссы предлагают считать «детьми войны» родившихся с 1927 по 1945 год. В качестве меры поддержки для них предлагается ежемесячная выплата в размере 350 рублей.

Для сравнения, наименьшую выплату сейчас получают ветераны труда Ярославской области — 359 рублей. Как сказано в пояснительной записке, сейчас «детей войны» в области 64 080 человек. Помимо самих выплат, около 5 млн рублей потребуется на изготовление удостоверений.

Ранее не раз с аналогичной инициативой выходили депутаты от КПРФ, но ни разу облдума их не поддержала. Вероятно, такая же судьба ждёт и этот законопроект.