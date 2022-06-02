Воронеж, , 15:46 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате автоаварии с участием служебного автомобиля, предназначенного для перевозки заключённых, в Воронеже днём 2 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 15:00 в центре Воронежа — на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января. Столкнулись легковой автомобиль Opel и служебный автомобиль, предназначенный для перевозки заключённых, от удара автозак перевернулся.

«В результате ДТП пострадало четыре сотрудника, находящихся в служебном транспортном средстве», — уточнили в ГУ МВД.

По факту аварии полиция начала проверку.