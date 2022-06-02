Пермь, 2 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 июня увеличен размер прожиточного минимума. Соответствующий документ завизирован и. о. председателя правительства региона Ольгой Антипиной.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

С 1 июня по 31 декабря 2022 года прожиточный минимум на душу населения составит 12 806 рублей. Для трудоспособных граждан размер установлен на уровне 13 959 рублей, для пенсионеров — 11 013 рублей, для детей — 12 726 рублей.

Стоит отметить, с 1 января по 31 мая 2022 года прожиточный минимум на душу населения в Прикамье составлял 11 642 рубля.