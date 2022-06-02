Москва, , 15:44 — REGNUM Глава JP Morgan более всего обеспокоен не тем, что на мировом рынке сырья и продовольствия начинаются перебои, цены продолжают стремительный рост, а в ряде развитых стран намечается рецессия. Его больше всего волнует начатое ФРС США ужесточение монетарной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мало того, что регулятор начал повышать учетную ставку, которая несколько лет удерживалась на минимальном значении, так он еще и планирует распродажу активов со своего баланса, которые скупались в рамках двух больших программ.

Ежемесячно планируется продавать бумаг на 95 млрд долларов. А это преимущественно казначейские облигации США и коммерческие высоконадежные бумаги.

То есть денег на рынке будет становиться меньше, кредитование дороже. Это может существенно сократить обороты финансовых операций, которые как раз и приносят основной доход финансовым гигантам вроде JP Morgan.

Полагаю, этот фактор беспокоит главу компании существенно больше, чем возможный обвал экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторам следует приготовиться к «урагану» в мировой экономике. Соответствующее заявление сделал глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон.

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